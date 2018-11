OL : Cornet ne digère pas ce choix incompréhensible signé Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Titulaire contre Manchester City au match aller le 19 septembre, Maxwel Cornet avait crevé l’écran, inscrivant notamment le but de l’ouverture du score. Mais un peu à la surprise générale, l’Ivoirien avait été renvoyé sur le banc par Bruno Genesio contre Marseille, quatre jours plus tard. Une décision que l’attaquant de 22 ans peine à digérer, comme il l’a expliqué dans les colonnes de L’Equipe. Néanmoins, il n’en veut pas à Bruno Genesio, un entraîneur qu’il apprécie tout particulièrement, et qu’il défendra toujours. Tout du moins publiquement…

« Sur certains matchs, j’ai le sentiment de ne pas être considéré comme les autres attaquants. Par exemple après le match à Manchester City, je méritais d’enchaîner… Genesio ? C’est vraiment un bon coach, qui parle beaucoup à ses joueurs, qui prend la peine d’échanger, même si ces trois derniers mois ont été compliqués, c’est lui qui m’a fait grandir. Il m’a beaucoup apporté. Il a été décrié injustement, et c’était important de le soutenir, comme il m’a soutenu quand moi j’ai été décrié. Il y a une bonne relation entre le coach et moi. Mais ce n’est pas le relationnel qui va me faire sourire si je ne joue pas. La relation que j’ai avec le coach, c’est à part. Le terrain, c’est autre chose. Et si je ne suis pas content, je lui dirai. On parlera et on trouvera des solutions » a confié Maxwel Cornet, sans langue de bois mais avec beaucoup de respect pour son coach. Bruno Genesio appréciera sans doute cette franchise, Maxwel Cornet ne dépassant pas les bornes dans ses déclarations.