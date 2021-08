OL : Cornet à Burnley pour 17,5ME payés en 5 fois, l'offre est là !

Une heure après la signature de Xherdan Shaqiri, Sky Sports affirme que Burnley a adressé une grosse offre à l'Olympique Lyonnais pour recruter Maxwell Cornet.

Après un très long stand-by, le mercato de l’Olympique Lyonnais semble soudainement s’accélérer ce lundi. C’est d’abord l’OL qui a officialisé la signature de Xherdan Shaqiri, l’ailier international suisse quittant Liverpool pour Lyon moyennant un coût total maximum de 11 millions d’euros. Dans la foulée, Kaveh Solhekol, journaliste anglais spécialiste du mercato, qui travaille pour Sky Sports, diffuseur de la Premier League en Grande-Bretagne, annonce que le club de Burnley a fait ces dernières heures une offre de 17,5 millions d’euros afin de s’attacher les services de Maxwel Cornet. Le journaliste précise que si ce deal se finalisait, il s’agirait du plus gros transfert de l’histoire de Burnley, Kaveh Solhekol précisant que les dirigeants du club de Premier League auraient demandé à Jean-Michel Aulas de payer cette sommes en 5 fois.

