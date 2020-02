OL : Contrat à vie pour Anthony Lopes à Lyon ?

Dans : OL.

En août 2019, Anthony Lopes a prolongé jusqu'en 2023 avec l'Olympique Lyonnais. L'idée de faire toute sa carrière à l'OL le titille.

Pur produit de l’académie lyonnais, qu’il a intégré en 2006, Anthony Lopes est le chouchou des supporters de l’OL, lui qui a été un l’un des leurs et le revendique fièrement. Pourtant, l’an dernier, le feuilleton de sa prolongation de contrat a été très très long, au point même d’agacer Jean-Michel Aulas, lequel a accusé les agents de son gardien de but d’être trop gourmand. Mais tout cela est à ranger aux oubliettes, puisqu’Anthony Lopes a finalement signé une prolongation de contrat jusqu’en juin 2022 avec une option pour une saison supplémentaire. Revenant dans Le Progrès sur cette séquence, le gardien international portugais de l’Olympique Lyonnais estime que jamais son départ de l’OL n’a été sérieusement envisagé.

Anthony Lopes avoue même qu’il existe une forte probabilité que toute sa carrière se fasse sous le maillot du club de la capitale des Gaules. « Ça a été long oui, mais ma négociation précédente avait été longue aussi. Là, ça a duré huit, neuf mois, comme pour une femme enceinte ! On savait tous où on voulait aller, le club, moi, mes conseillers. En aucun cas, on m’a entendu dire que je voulais aller ailleurs. On était tous focalisé sur ma volonté de vouloir resigner à l’OL, et à ma juste valeur. Je ne sais pas si je peux être le joueur d’un seul club. Pourquoi pas, en 2023 j’irai sur mes 33 ans, on verra bien », a précisé, avant la réception de la Juventus, Anthony Lopes, qui veut s'inscrire dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais à l'image d'un Grégory Coupet.