OL : Comment Lyon a pris de vitesse la Premier League pour ce renfort

Dans : OL, Mercato.

Même si cela a causé un petit délai technique pour officialiser son recrutement, la prise de risque effectuée par l’Olympique Lyonnais pour boucler l’arrivée de Martin Terrier a été payante. En effet, Lille, qui avait pour obligation de vendre cet hiver afin de présenter des comptes en meilleure santé, a accepté l’offre à 11 ME (+4 ME de bonus éventuels) pour céder son attaquant international espoirs. Si le joueur repart terminer son prêt à Strasbourg, il représente un pari sur l’avenir qui fait l’unanimité, et qui a surtout été rapidement conclu. Tant mieux pour l’OL, qui a ainsi grillé deux formations anglaises qui pensaient passer à l’action cet été pour récupérer Martin Terrier.

Le Daily Star révèle ainsi que West Ham et Everton avaient ciblé l’attaquant depuis quelques semaines, et avaient même tenté de faire retarder le transfert par Lille, en expliquant qu’ils pourraient proposer plus en fin de saison. Toutefois, faute de proposition concrète, le LOSC a fini par prendre la meilleure offre, sans que les deux formations de Premier League, qui ont en effet les moyens d’aller plus haut si elles le veulent, n’insistent. Une preuve néanmoins que l’OL a bien fait de boucler cette arrivée, même si elle ne sera effective qu’en juillet prochain.