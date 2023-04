OL : Christophe Dugarry se lâche, John Textor prend cher

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Tristement éliminé de la Coupe de France par Nantes mercredi (0-1), l’Olympique Lyonnais se retrouve à un tournant de son histoire avec un nouveau projet à lancer sous les ordres de John Textor.

Le club rhodanien pensait sauver sa saison en allant au Stade de France en finale de la Coupe pour tenter de remporter un premier trophée depuis 2012 et retrouver ainsi la Coupe d’Europe après une saison d'absence. Mais il n’en sera finalement rien puisque l’OL est tombé en demi-finale face au tenant du titre nantais. Autant dire que la fin de saison s’annonce très longue pour les hommes de Laurent Blanc, qui n’ont pratiquement plus aucun espoir d’atteindre le Top 5, situé à huit longueurs.

Alors que cet exercice 2022-2023 s’annonce donc encore raté, la direction de l’OL pourrait profiter de cette période creuse pour construire un vrai projet sur le moyen et long terme. C’est en tout cas l’envie de Christophe Dugarry, qui souhaite que John Textor, le nouveau propriétaire de l’OL depuis décembre dernier, prenne enfin les choses en mains.

« On ne comprend rien avec l’OL, on n’a pas d’infos sur les volontés de Textor »

🗣💬 Christophe Dugarry : "C'est quoi le projet de l'Olympique Lyonnais ? J'attends qu'on m'apporte des réponses. Là, ça navigue à vue. On ne comprend rien. Sur quelle valeur peut-on juger Lyon aujourd'hui ? Il faut définir le projet." #RMCLive pic.twitter.com/5rwJMQpaQf — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) April 6, 2023

« C'est quoi le projet de l'Olympique Lyonnais ? J'attends qu'on m'apporte des réponses, que ce soit Jean-Michel Aulas ou John Textor. Ils veulent rivaliser avec les 10 meilleures équipes d’Europe ? Ils veulent avoir le niveau pour gagner la Ligue Europa ? Ils veulent concurrencer le PSG et l’OM en L1 ? Je n’arrive pas à comprendre. Textor est arrivé, il a mis des millions d’euros dans le club. Il aurait dû arriver avec un projet avec des objectifs. Lyon doit être dans les 20 meilleures équipes européennes en recrutant des stars tout en faisant jouer ses jeunes. L’OL doit avoir un budget de 200-300 millions d’euros. Textor aurait dû faire un projet en fonction de ses possibilités en disant des choses nettes et précises. Mais là, ça navigue à vue… On ne comprend rien avec l’OL, on n’a pas d’infos sur les volontés de Textor. Le mercato, on ne pige rien. Les jeunes, pareil. Sur quelle valeur peut-on juger Lyon aujourd'hui ? Textor a racheté le club, mais il ne dit rien. Si Aulas a vendu le club, c’est qu’il n’a plus la flamme. Même si le projet de Textor n’était pas clairement défini, il n’aurait pas dû conserver Aulas. Ça sert à quoi de mettre des millions d’euros dans un club en gardant l’ancien président ? Ça veut dire qu’il n’avait rien préparé, sans président, sans directeur sportif… Il doit définir le projet du club », a lancé, dans Rothen s'enflamme, le consultant de RMC, qui estime que Lyon doit suivre l’exemple de l’OM de Pablo Longoria en mettant des vrais spécialistes de foot aux manettes. C'est visiblement ce que le club rhodanien a l'intention de faire dans les prochaines semaines.