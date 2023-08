Barcola, l'étrange proposition de Textor au PSG

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Après avoir vu Castello Lukeba quitter l'Olympique Lyonnais pour le RB Leizpig, les supporters de l'OL craignent de voir Bradley Barcola signer au PSG. Et à en croire les propos de John Textor, ils ont raison d'avoir peur.

La pendule tourne et l’heure de la fin du mercato se rapproche, ce qui n’a pas empêché le nouveau propriétaire de l’OL d’accorder deux heures de son temps à la presse. L’occasion pour John Textor de délivrer des messages forts, et parfois virulents, mais aussi de parler des éventuels transferts susceptibles de se concrétiser d’ici vendredi minuit. Et forcément, l’homme d’affaires américain s’est exprimé sur le cas de Bradley Barcola, dont il se dit depuis des semaines qu’il veut rejoindre le Paris Saint-Germain et a confié sa carrière à Jorge Mendes, le plus puissant agent du monde, pour cela.

Après avoir précisé que le jeune attaquant l’avait rencontré, mais n’avait pas explicitement demandé à part de l’Olympique Lyonnais, John Textor a tout de même tendu une énorme perche au PSG si ce dernier souhaite réellement s’offrir Bradley Barcola. L’idée du boss de l’Olympique Lyonnais est très claire, il vendra sa pépite offensive sans état d’âme si Nasser Al-Khelaifi fait l’effort financier qu’il faut. Mais le temps presse.

Textor ne dit pas non à un départ de Barcola

Barcola au PSG pour officialiser Nuamah à l'OL ? https://t.co/6TUo7ZJLe5 — Foot01.com (@Foot01_com) August 29, 2023

Pour John Textor, qui n’a évidemment pas voulu mettre Bradley Barcola en situation périlleuse avec les supporters lyonnais s’il devait rester, tout est encore possible. Le successeur de Jean-Michel Aulas admet que des négociations ont lieu avec le Paris Saint-Germain, mais pas encore au niveau attendu par l’OL. « Nos échanges avec le PSG ne sont de toute façon pas un niveau auquel l’OL serait prêt à le vendre. Ses représentants m’ont dit qu’ils souhaitaient partir, mais lui-même ne me l’a pas dit. Si Barcola frappe à la porte et dit qu’il veut partir, il faudra voir si l’on pense que c’est une bonne idée », a expliqué John Textor, qui laisse clairement la place à des discussions avec Paris, alors qu’au même moment, il annonce refuser totalement le départ de Nicolas Tagliafico, sollicité par Manchester United. L'avenir de Bradley Barcola est loin d'être clair.