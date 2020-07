OL : Cherki prolonge, Zidane et le Real ne le lâchent pas

Dans : OL.

En début de semaine, l’Olympique Lyonnais a réalisé un très joli coup en parvenant à prolonger le contrat du très courtisé Rayan Cherki.

Désormais lié à son club formateur jusqu’en juin 2023, le natif de Lyon souhaite s’imposer comme un titulaire de l’équipe de Rudi Garcia la saison prochaine. S’il y parvient, nul doute qu’il aura de nombreuses propositions de grands clubs européens en 2021. Et pour cause, le phénomène made in Lyon de seulement 16 ans est déjà sur les tablettes des plus grandes formations mondiales. Avant la signature de son premier contrat professionnel à l’OL, les Red Devils de Manchester United étaient notamment très intéressés par sa venue.

Le club mancunien a visiblement lâché ce dossier, mais ce n’est pas le cas de tous les cadors européens. Et pour cause, le média Il Bianconero affirme que malgré sa prolongation jusqu’en juin 2023, la Juventus Turin mais surtout le Real Madrid sont toujours très intéressés par Rayan Cherki. Comme ce fut raconté par le passé par de nombreux médias espagnols, la publication transalpine affirme que Zinedine Zidane a véritablement flashé sur Rayan Cherki, un joueur qu’il aimerait recruter à l’avenir. A vrai dire, cette piste n’a rien de bien surprenant pour les suiveurs du probable futur champion d’Espagne, qui s’est habitué à recruter des jeunes joueurs à fort potentiel pour des sommes comprises entre 20 et 40 ME ces dernières années à l'image de Vinicius Junior, Rodrygo ou encore Brahim Diaz. Reste maintenant à voir si Rayan Cherki est le prochain sur la liste même si bien évidemment, c’est Kylian Mbappé qui sera la priorité absolue de l’état-major madrilène dans un an au mercato.