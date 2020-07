Officiel : Rayan Cherki prolonge à Lyon jusqu'en 2023

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais a officialisé ce lundi après-midi la prolongation de contrat de Rayan Cherki.

Dévoilée il y a 24 heures la probable prolongation d'un an du contrat qui lie Rayan Charki à l'OL a été confirmée par le club de Jean-Michel Aulas. « L’OL est très heureux de confirmer la prolongation du contrat de Rayan Cherki d’une saison supplémentaire, soit jusqu’au 30 juin 2023, confortant ainsi la stratégie du club de préparer l’avenir entouré de joueurs prometteurs issus de son Academy et de joueurs expérimentés », précise l'Olympique Lyonnais, qui réussit là un joli coup compte tenu des qualités de Rayan Cherki et de l'intérêt déjà avéré de plusieurs gros clubs européens. « Heureux et fier de prolonger l’aventure dans le club de ma ville, mon club de cœur. Impatient de rendre la confiance qu’on m’accorde sur et en dehors du terrain », s’est félicité, de son côté, Rayan Cherki.