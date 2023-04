OL : Cherki prié de suivre l'exemple Barcola à Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Cette saison plus que jamais, l’OL s’appuie sur les jeunes de son centre de formation à l’instar de Cherki ou encore de Barcola sous la houlette de Laurent Blanc.

Lors du mercato hivernal, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais ont fait de la place aux jeunes du centre de formation en actant les départs de Karl Toko-Ekambi, Tetê ou encore Romain Faivre. Tous ces départs ont été profitables à Rayan Cherki et à Bradley Barcola, lesquels font office à moins de 20 ans de titulaire indiscutable dans la capitale des Gaules. Laurent Blanc, habitué à s’appuyer sur des joueurs à forte expérience à Bordeaux ou au PSG, aimerait plus de concurrence pour ces jeunes joueurs à fort potentiel.

Hervé Penot évoque les jeunes de l'OL

Mais ce n’est pas le cas à l’OL et l’entraîneur, champion du monde en 1998, s’y adapte plutôt bien. Face à Paris dimanche soir, c’est en partie grâce à ses jeunes joueurs du centre de formation tels que Lukeba, Barcola, Cherki ou encore Diomandé que l’OL l’a emporté. Dans une vidéo publiée sur le site de L’Equipe, Hervé Penot a évoqué la jeunesse dorée des Gones et a notamment évoqué le cas de Rayan Cherki. Décrit comme le plus prometteur de tous les joueurs de l’académie lyonnaise, le meneur de jeu de 19 ans n’est pas celui qui apporte le plus de garanties et de certitudes en Ligue 1 cette saison.

Contre toute attente, c’est Bradley Barcola qui crève l’écran chez les pros, notamment grâce à un état d’esprit absolument impeccable. Hervé Penot a ainsi demandé à Cherki de s’inspirer de son coéquipier alors que le journaliste de L’Equipe n’oublie pas de citer Kumbedi, recruté en post-formation à l’OL et qui se révèle de plus en plus prometteur. « Cherki est un joueur hyper talentueux qui est capable de jouer des deux pieds mais il a encore beaucoup de lacunes. Il est capable de choses formidables grâce à sa qualité de passe et son sens du jeu mais à côté de cela, il lui manque encore beaucoup de choses pour atteindre le très haut niveau » estime Hervé Penot, avant de conclure en évoquant le cas Barcola.

Barcola, l'exemple à suivre pour Cherki

« L’exemple type du jeune qui monte à Lyon, c’est Bradley Barcola. A chaque fois qu’il est là, on voit ses efforts, c’est l’exemple type du jeune qui monte et que l’on n’attendait pas à ce niveau-là. Kumbedi aussi montre à chaque fois qu’il joue qu’il est capable de faire de bonnes performances. Tous ces jeunes montrent qu’il y a vraiment de la qualité en magasin à l’OL, où Blanc est obligé de s’appuyer sur les jeunes même si historiquement il préfère avoir des joueurs d’expérience » a analysé Hervé Penot, pour qui Laurent Blanc force sa nature à Lyon en s’appuyant essentiellement sur des jeunes, ce qu’il n’a jamais fait auparavant dans sa carrière d’entraîneur. Mais force est de constater qu’avec le temps, le coach de l’OL se débrouille de mieux en mieux avec cet effectif classe biberon.