Mangala arrive à l'OL, Textor va tout régler

Par Claude Dautel

Jusqu'à jeudi soir, les supporters de l'Olympique Lyonnais vont pouvoir se régaler. John Textor et la cellule recrutement veulent encore des renforts afin que l'OL décolle de sa 16e place au classement. Orel Mangala est désormais attendu.

Du côté de l'OL, on avait probablement un regard attentif au match entre Nottingham Forest et Arsenal mardi soir, puisque Nuno Espirito Santo avait décidé de titulariser Orel Mangala contre les Gunners. Remplacé en seconde période, le milieu de terrain belge n'a pas réussi à empêcher la défaite des siens, mais il a livré une copie honnête contre une grosse cylindrée de Premier League. A priori, ce match devrait être le dernier cette saison en Angleterre, puisque Mangala est dorénavant attendu à l'Olympique Lyonnais. Mardi, le dossier qui semblait avoir bien avancé, s'est subitement stoppé, l'ombre de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) s'invitant dans ce dossier. De quoi plomber l'ambiance, mais pas très longtemps.

L'OL et Nottingham Forest n'ont pas peur de la DNCG

#UPDATE (la dernière promis)

🦁🇧🇪 Entre les deux clubs, on reste plutôt confiants sur le fait qu’Orel #Mangala signe à Lyon et ainsi faire passer le dossier qui est avant-tout un choix de John Textor, grand amateur de la Belgique et de ses talents. #OL

🌳 Même si la formule… https://t.co/1Zl7F4egg8 pic.twitter.com/6htEtFMbW3 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) January 30, 2024

Très proche du dossier, le journaliste belge Sacha Tavolieri révèle que la DNCG n'inquiète pas les dirigeants lyonnais et que les négociations se sont intensifiées avec Nottingham Forest afin de trouver coûte que coûte une solution. « Entre les deux clubs, on reste plutôt confiants sur le fait qu’Orel Mangala signe à Lyon et ainsi faire passer le dossier qui est avant-tout un choix de John Textor, grand amateur de la Belgique et de ses talents. Même si la formule pourrait différer puisque Lyon doit entrer dans les clous de la DNCG, les discussions avec NFFC portent bien sur un transfert permanent », précise notre confrère belge.

On l'a déjà vu l'an passé, lorsqu'il s'agit de recruter un joueur sous ne nez du gendarme financier du football, John Textor est très fort, la multipropriété lui permettant de faire des opérations censées être impossibles. Orel Mangala va donc certainement débarquer dans les prochaines 24 heures à Lyon, l'heure étant aux derniers détails.