OL : Cherki pour se protéger, Garcia répond aux attaques !

Dans : OL, Ligue 1.

Rudi Garcia a lancé Rayan Cherki dans le grand bain avec l'Olympique Lyonnais et ce n'est pas uniquement pour faire plaisir aux supporters.

En Ligue 1, le club rhodanien n’a plus gagné depuis le 16 août dernier et sa démonstration contre Angers sous les ordres de Sylvinho (6-0). Depuis, l’OL a enchaîné huit matchs sans la moindre victoire. Désormais entraîné par Rudi Garcia, Lyon pourra notamment compter sur ses attaquants, dont Rayan Cherki, pour inverser la tendance. Contrairement à Bertrand Traoré, le joueur de 16 ans a une nouvelle fois été appelé dans le groupe pro. Apparu pour la première fois en L1 face à Dijon la semaine passée (0-0), Cherki était retourné avec la Youth League mercredi, avec un doublé contre Benfica (2-1). Mais samedi, il sera bel et bien dans le groupe de Garcia. Et contrairement à ce que certains pensent, le technicien français n’a pas lancé la pépite lyonnaise pour faire plaisir aux supporters.

« Il n’y a aucune pression populaire pour que les jeunes jouent. Je fais seul mes choix sportifs. Je sais où j’arrive. Le centre de formation de l’OL est de grande qualité, avec des jeunes bourrés de talent. Cherki est peut-être la tête d’affiche de l’académie, mais je voulais montrer que j’y étais sensible. Il est entré en jeu parce que c’est un gamin pétri de talent. Il faudra l’amener petit à petit, mais le talent n’attend pas les années. Si les jeunes peuvent apporter quelque chose à ce groupe, je ne m’en priverais pas, c’est clair », a expliqué, en conférence de presse, Garcia, qui n'hésitera donc pas à griller quelque peu les étapes avec ce très jeune attaquant, surtout si celui-ci est meilleur que ses concurrents.