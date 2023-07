OL ‍: Cherki négocie avec deux géants de Premier League ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais n'a toujours pas vendu le joueur susceptible de permettre au club rhodanien de se remettre dans le bon sens par rapport à la DNCG. Mais cela s'agite autour de Rayan Cherki confirme la presse anglaise, l'international Espoirs suscitant l'intérêt de deux gros clubs.

Lancé par les signatures de Clinton Mata et Skelly Alvero, le mercato de l’OL s’est brutalement arrêté à la suite de la décision de la DNCG de mettre sous contrôle les investissements de Lyon sur le marché des transferts. John Textor a besoin de vendre pour recruter, et le nouveau propriétaire a du mal à se décider qui il va « sacrifier » d’ici le 31 août. A ce stade du marché des transferts, trois joueurs sont très convoités, il s’agit de Castelo Lukeba, de Bradley Barcola, et de Rayan Cherki. Les trois pépites formées à l’Olympique Lyonnais peuvent aider à remplir les caisses de l’OL, mais le départ des trois serait une lourde perte sportive. Tandis que Lukeba est annoncé en Allemagne, Barcola au PSG, Cherki est lui cité en Premier League. Steve Kay, journaliste pour FootballTransfers, affirme que les choses bougent au sujet du joueur de 19 ans.

Cherki entre Stamford Bridge et le Tottenham Hotspur Stadium

A deux ans de la fin de son contrat avec l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki serait en effet en contact avec Chelsea et Tottenham, rien que ça. Et cela alors qu’il y a quelques semaines, l’AC Milan était également cité dans ce dossier. Selon le journaliste spécialiste de Premier League, Chelsea a offert 40 millions d’euros pour Cherki, mais cette proposition a été refusée. Cependant, l’agent du joueur lyonnais est toujours en relation avec les Blues et les Spurs et il est clair que les deux clubs s'activeront pour tenter de trouver un accord avec John Text pour aboutir à un transfert. De son côté, et interrogé sur ce sujet en marge du match amical contre Manchester United, Laurent Blanc a émis un souhait, qui est un peu vain. « Je leur conseille de rester encore une année à Lyon. Mais je suis peut-être un peu égoïste. Cherki n'avait pas beaucoup de matchs comme titulaire avant la deuxième moitié de saison. Être sollicité par un grand club c'est une chose. Mais s'imposer en est une autre », a prévenu l'entraîneur de l'OL.