OL ‍: Cherki mis au placard, le clan Mbappé visé

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Alors que sa présence dans le onze titulaire est déjà contestée par Fabio Grosso, Rayan Cherki ne fera même pas le déplacement à Marseille. Le jeune prodige de l'OL paie son attitude et, pour certains, son entourage surtout.

Une absence préjudiciable ou la résolution du problème pour l'OL ? Mal en point en Ligue 1, le club lyonnais fera sans Rayan Cherki pour le déplacement à Marseille ce dimanche soir. Fabio Grosso en a décidé ainsi et cela fait déjà du bruit. Malgré ses soucis pour se fondre dans le collectif, Cherki fait figure de leader technique dans un OL en perdition. On ignore encore les vraies raisons de cette mise à l'écart même si l'affaire de la taupe lyonnaise cette semaine est privilégiée. Sans cela, l'horizon de Cherki était déjà assombri depuis la nomination de Grosso. L'Italien a déjà critiqué le comportement du jeune lyonnais à l'entraînement, le mettant sur le banc au coup d'envoi deux fois et le sortant rapidement en match.

Cherki mal conseillé par la mère de Mbappé ?

Une chose est sûre, le problème Cherki prend de l'ampleur à l'OL. Le jeune lyonnais se prend t-il pour un autre ? Certains observateurs le pensent comme Sofiane le rédacteur en chef de Winamax TV. Ce grand suiveur du club rhodanien dédouane en partie Cherki. Pour lui, le jeune joueur lyonnais paie les dérives de son entourage. Il faut rappeler que le joueur a récemment changé d'agent, étant désormais dans le giron de Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé. Les conseils de cette dernière joueraient un rôle dans le mauvais comportement de Cherki à l'OL.

Espérons que Cherki ouvre les yeux sur les limites de ceux qui le représentent. Plan de communication calqué sur un joueur qu’il est pas (encore), pas de remise en question. On veut bien être sévère mais il est aussi la victime dans l’histoire. — Sofiane (@___Sofiane) October 28, 2023

« Espérons que Cherki ouvre les yeux sur les limites de ceux qui le représentent. Plan de communication calqué sur un joueur qu’il est pas (encore), pas de remise en question. On veut bien être sévère mais il est aussi la victime dans l’histoire », écrit Sofiane sur X. Une analyse à mettre aussi en lien avec les révélations de Rothen sur le vestiaire lyonnais. Il apparaît de plus en plus clairement que les fuites proviennent de Cherki et de son entourage, dont Jérôme Rothen est proche. De quoi promettre à l'OL un feuilleton Cherki plus complexe que jamais dans les prochaines semaines.