OL ‍: Cherki la taupe, Chelsea n'en veut plus ‍!

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Si au début des années 2000, Arsenal était un club avec un fort accent français, c'est désormais Chelsea qui accueille de nombreux tricolores. Rayan Cherki est d'ailleurs toujours pisté par les Blues, mais son attitude lui fait défaut pour convaincre le club anglais.

Avec 7 joueurs au sein de l'effectif, la France est la nationalité la plus représentée à Chelsea, derrière les locaux anglais. Ce chiffre risque de grimper, notamment lors du prochain mercato hivernal où les Blues comptent probablement continuer d'investir en masse. Un joueur qui est particulièrement convoité par le cador anglais est Rayan Cherki. La pépite de l'OL ne bénéficie plus de la confiance de Fabio Grosso, alors que Lyon est en pleine crise. Chelsea aimerait profiter de la situation délicate pour convaincre le joueur de 20 ans de rejoindre son ancien coéquipier Malo Gusto dans la capitale anglaise. Mais le journaliste Jonathan Johnson explique que le comportement de Rayan Cherki, soupçonné même d'avoir dans son entourage des gens qui parlent un peu trop aux médias, est encore un point sur lequel la direction de Chelsea s'interroge sérieusement. Un futur transfert risque d'être compromis.

Cherki gâche son transfert à Chelsea, son attitude pose problème

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rayan Cherki (@rayan_cherki)

« Chelsea sera certainement celui qui gardera un œil sur Cherki. Les Blues s'intéressaient à lui par le passé, mais l'un des problèmes est que les clubs prennent de plus en plus conscience qu'il a d'énormes problèmes d'attitude. Il ne se conduit pas toujours comme il le devrait sur le terrain ou à l'entraînement, et il y a une relation assez problématique entre l'entourage du joueur et l'OL, ce qui pourrait gêner son développement. Cherki est considéré comme l'un des joueurs les plus talentueux à avoir jamais traversé l'académie de Lyon, il n'y a donc aucun doute qu'il pourrait devenir un jour un joueur de haut niveau, mais il suffit de regarder la façon dont les choses se sont passées au cours des premières semaines sous Grosso, cela indique qu'il est un personnage difficile et je pense que cela a amené quelques clubs européens à réfléchir à deux fois avant d'essayer de faire un geste pour lui » a assuré le correspondant en France pour CBS Sport. À cause de ses problèmes de comportement, Rayan Cherki pourrait entraver un transfert élogieux à Chelsea. Les prochaines semaines vont être décisives pour son avenir.