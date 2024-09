OL ‍: Cherki, l'annonce qui a tué Friio ‍?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a officialisé vendredi soir la suspension d'activité de David Friio, son directeur sportif. On le sait, ce dernier ne reviendra pas, et quelques langues se délient.

Profitant de la trêve internationale, John Textor a décidé de remettre un coup de pression au sein du staff de l'OL, puisque David Friio, nommé directeur sportif de Lyon en fin d'année 2023, est désormais sur le départ. Si dans le respect du droit du travail, le club rhodanien a mis la forme, il est clair que la suspension d'activité de Friio va déboucher sur son licenciement ou sur un accord à l'amiable qui fera qu'il ne reviendra pas. Si depuis quelques semaines, des rumeurs circulaient sur la situation de celui qui était arrivé de l'Olympique de Marseille, tout s'est accéléré et dorénavant quelques petites confidences circulent sur les raisons de cette sanction. En premier lieu, il y a évidemment le fait que le loft ne se soit pas totalement vidé, puisque Dejan Lovren, Anthony Lopes et Rayan Cherki sont toujours là. Et c'est concernant ce dernier que Le Progrès fait une sacrée confidence.

L'OL vit une nouvelle tempête en début de saison

Cherki se gare sur place de parking de Friio et Textor qui continue en lui désactivant son accès parking derrière.

Game Over.

Merci à l'OL ne nous divertir durant la trêve.

Pauvre Friio qui a quand même dû se farcir un président qui pige rien au foot.https://t.co/gHxT1ZVIcG — Martial Goarnisson (@Martial_G_) September 6, 2024

Au retour de ses très courtes vacances après les Jeux Olympiques de Paris, Rayan Cherki avait immédiatement appris qu'il était mis au placard. Sur le moment, tout le monde avait dit que c'est David Friio en personne qui avait convoqué le vice-champion olympique pour l'informer de cette décision prise par la direction. Mais en faire, le directeur sportif de l'OL n'aurait pas assumé cela. « Sa gestion du loft a laissé des traces aussi. Rayan Cherki aurait appris, non pas par le directeur sportif qu’il n’allait pas s’entraîner avec le groupe, mais par une tierce personne au sein du staff, mandatée pour lui passer la commission… », expliquent nos confrères. Evidemment, cela ne justifie pas le départ du directeur sportif, mais cela confirme qu'en interne les choses ne fonctionnaient plus vraiment. Reste à savoir si cette révolution va toucher d'autres secteurs, John Textor n'étant pas du genre à laisser traîner les choses, surtout lorsqu'il s'agit du mercato, son terrain de jeu préféré.