OL ‍: Cherki gratuitement, tout s'accélère à Lyon

Dans l'ultime année de son contrat avec l'Olympique Lyonnais, Rayan Cherki reste très discret concernant son avenir. Mais le joueur suscite toujours l'intérêt de plusieurs clubs.

Il y a deux semaines, avant la fermeture du mercato d'été, L'Equipe avait annoncé que faute d'avoir trouvé un nouveau club, Rayan Cherki s'apprêtait à prolonger son contrat avec l'OL. Depuis, le milieu offensif n'a rien signé du tout, et son avenir au sein du club de John Textor est toujours aussi flou, alors que des rumeurs venues de Turquie ce week-end l'envoyaient à Galatasaray. Mais ce lundi, nouveau rebondissement dans ce dossier, et c'est cette fois en Italie que l'on parle de nouveau du vice-champion olympique. Ce n'est pas la première fois que le nom de Rayan Cherki est évoqué en Serie A, même si durant l'été ce sont surtout le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain qui ont bien failli s'offrir le joueur de 21 ans, et c'est bien la Lazio qui serait toujours très active sur ce dossier.

#Lazio are still interested in #OlympiqueLyonnais’s young talent Rayan #Cherki (born in 2003). His contract with #OL expires in June. Cherki has turned down #Fulham during the summer #transfers window