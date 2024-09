Cherki en Turquie, coup de chaud à Lyon ‍?

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Rayan Cherki aura été un cas difficile à gérer pour l'OL. Sous contrat jusqu'à la fin de la saison, le jeune lyonnais n'a pas voulu partir au mercato. Cependant, un dernier club pourrait le faire changer d'avis.

Que va faire l'OL de Rayan Cherki ? Elément non négligeable du club rhodanien lors de la remontée folle la saison passée, le jeune milieu reste flou sur son avenir. En fin de contrat en juin, il n'a pas encore prolongé son bail. Une situation qui a obligé la direction lyonnaise à exiger son transfert cet été. Mais, Cherki a refusé les différentes pistes comme Fulham ou la Lazio. Ces derniers jours, il a même émis l'idée de finalement prolonger son contrat à l'OL. Une promesse pas encore suivie dans les faits et qui inquiète puisque Kylian Mbappé avait procédé de la même manière au PSG avant de s'en aller librement. Un transfert est toujours d'actualité d'autant que certains clubs peuvent encore s'offrir Cherki.

Cherki du côté de Galatasaray ?

C'est le cas notamment des formations turques dont le mercato estival s'achève le 13 septembre prochain. Galatasaray était récemment intéressé par Rayan Cherki avant que le joueur ne s'oppose à cette option. La donne serait désormais différente à en croire plusieurs médias algériens, relayés par la presse en Turquie. Selon eux, Rayan Cherki est proche de s'engager avec le club stambouliote.

🟡🔴 Galatasaray Cherki ve Goretzka için girişimlerini hızlandırdı.



✍️ Cezayir basınına göre Cherki Galatasaray’da.pic.twitter.com/kHQobJEOlV — SEKO (@SerkanAdayy) September 7, 2024

Le jeune milieu de l'OL est l'une des cibles de choix de Galatasaray au mercato. Le plan ambitieux des Turcs inclut Cherki et le milieu international allemand Leon Goretzka. Reste à voir si le clan Cherki a réellement changé d'avis sur Galatasaray. Même si le championnat turc n'est pas le plus relevé d'Europe, la formation stambouliote paie bien et elle sait attirer les joueurs de renom. Elle vient par exemple de mettre la main sur Victor Osimhen en prêt, un transfert notable et inattendu qui a renforcé la réputation de Galatasaray au mercato.