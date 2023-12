OL ‍: Cherki fait une grande annonce avant le mercato

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Rayan Cherki ne veut pas être au centre du prochain feuilleton du mercato à l’OL et il l’a fait savoir en éclaircissant son avenir après la victoire de son équipe face à Nantes mercredi soir.

Très critiqué par les supporters de l’Olympique Lyonnais tout au long de cette première partie de saison chaotique, Rayan Cherki n’a pas fait l’unanimité sur le terrain. Ses attitudes ont également agacé par moment comme à Marseille, où l’international espoirs français s’est arrêté de jouer en réclamant une faute… ce qui a coûté un but à l’OL. A l’image de l’équipe, Rayan Cherki va mieux depuis quelques semaines. Pierre Sage en a fait un titulaire dans son 3-4-3 aux côtés d’Ernest Nuamah et d’Alexandre Lacazette dans le secteur offensif. Décisif contre Nantes avec une superbe passe décisive pour son capitaine, Rayan Cherki souhaite poursuivre dans cette dynamique en 2024. Après la victoire contre Nantes mercredi soir au Groupama Stadium, le meneur de jeu de l’OL et de l’Equipe de France Espoirs a clarifié son avenir, indiquant qu’il serait toujours dans la capitale des Gaules l'année prochaine.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rayan Cherki (@rayan_cherki)

« Je n'ai pas fini ce que j'ai à faire ici » a glissé Rayan Cherki en zone mixte après la victoire lyonnaise. « Quand on est l'Olympique Lyonnais et qu'on fait un début de saison comme on a fait, on doit continuer de travailler. Les supporters ? Ils ont été géniaux avec nous. Ils ont toujours chanté, toujours été présent. On se doit de leur rendre en deuxième partie. On est à l'aise avec Pierre Sage et son staff. Il nous amène des clés pour réussir nos matchs » a ajouté Rayan Cherki, glissant au passage un petit message à John Textor quant à l’identité du futur entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Une déclaration qui confirme que le vestiaire dans son ensemble est favorable à un maintien de Pierre Sage à la tête de l’équipe. C’est de toute façon la tendance après les trois succès de rang de l’OL sous la direction de l’entraîneur de 44 ans, face à Toulouse, Monaco puis Nantes.