OL ‍: Cherki et Tolisso vendus, il faut virer les hauts salaires

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a annoncé samedi que 145 millions d'euros avaient été injectés de différentes manières dans les caisses du club. Mais cela devra être suivi d'autres décisions sportives contraignantes.

John Textor sait que s'il ne parvient pas à convaincre la DNCG de lever les sanctions qui pèsent sur l'OL, alors rien ne sera jamais facile pour lui. Et ces derniers jours, le propriétaire d'Eagle Football Group a envoyé des signaux positifs aux gendarmes financiers du football français, rappelant qu'à travers de nombreuses opérations, ce sont près de 145 millions d'euros qui ont été apportés. Cependant, John Textor le sait, l'Olympique Lyonnais va devoir changer ses habitudes s'il souhaite éviter à l'avenir de se retrouver dans une telle situation et cela concerne surtout les gros salaires parfois attribués dans le passé aux meilleurs joueurs. Un virement de bord qui va forcément avoir des effets directs sur l'effectif de l'OL comme le prévient Le Progrès à quelques heures du match à Nantes.

A l'OL, les gros salaires c'est fini

▪️ Pressing à haute intensité

▪️ Rayan Cherki, casseur de lignes

▪️ L'OL en déplacement



3️⃣ Statistiques à connaître avant #FCNOLhttps://t.co/PVVENjhK9B pic.twitter.com/3uuqHZV7cE — Olympique Lyonnais (@OL) January 25, 2025

Le quotidien régional, qui souligne les efforts faits par les responsables d'Eagle Football Group pour stopper la dérive budgétaire, annonce que l'été pourrait être meurtrier pour les joueurs les mieux payés de l'Olympique Lyonnais. Outre Alexandre Lacazette, qui était l'un des plus gros salaires de l'OL et dont le contrat ne sera pas reconduit, Rayan Cherki et Corentin Tolisso sont très probablement sur le départ « vu leurs émoluments » prévient notre confrère lyonnais. Si ce choix stratégique se confirme, on peut aussi légitimement penser que John Textor ne veut plus voir l'Olympique Lyonnais venir faire son mercato en visant des joueurs stars. Et que ce n'est pas demain la veille que l'on verra des Memphis Depay ou des Lucas Paqueta jouer sous le maillot de l'OL. A moins que subitement Eagle Football Group dispose de moyens supplémentaires, mais ce n'est clairement pas le cas actuellement.