OL ‍: Cherki est un crack, les vestes se retournent

Titulaire avec l’OL lors de la seconde partie de saison, Rayan Cherki est également en train de s’imposer avec l’Equipe de France espoirs.

Pas vraiment dans les petits papiers de Peter Bosz en début de saison à l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki a profité de la nomination de Laurent Blanc pour devenir un joueur important du club rhodanien. D’abord utilisé comme un joker par l’ex-entraîneur du PSG, Rayan Cherki est vite devenu un titulaire et a alterné le bon et le moins bon au Groupama Stadium. Sur le plan statistique, sa saison est correcte avec cinq buts et six passes décisives mais globalement, le milieu offensif de 20 ans a laissé une bonne impression, notamment en fin de saison.

Et ce sentiment de progression de Rayan Cherki est toujours visible à la vue des matchs de l’Equipe de France espoirs. Remplaçant aux yeux de Sylvain Ripoll au début de la compétition, Rayan Cherki s’est imposé comme un titulaire au terme de cette phase de groupes. Étincelant face à la Suisse mercredi soir, avec un penalty obtenu et un joli but marqué, Rayan Cherki commence doucement à faire retourner des vestes. Walid Acherchour l’avoue sans mal, après avoir trouvé le milieu des Gones horrible en début de saison, il est sous le charme d’un joueur qui prend enfin en maturité et dont le talent est hors du commun.

Rayan Cherki monte sérieusement en puissance

« Je voulais parler de Rayan Cherki car depuis le début de l’Euro Espoirs, il a transfiguré le visage de cette Equipe de France par ses rentrées contre l’Italie et la Norvège. Face à la Suisse encore une fois c’est lui qui va chercher le penalty, il créer beaucoup d’occasions et il marque un but magnifique en fin de match. Cherki va bientôt avoir 20 ans, il va enchainer sa deuxième saison comme titulaire à l’Olympique Lyonnais, il va s’imposer avec les Espoirs alors qu’il était remplaçant au début du tournoi » analyse Walid Acherchour sur RMC avant de conclure.

« J’avais un a priori négatif avec lui, j’avais fait un avis tranché très tôt dans la saison en novembre où je le trouvais catastrophique. Je trouvais qu’il n’avait pas de lien avec le collectif, qu’il était totalement déconnecté du reste de l’équipe à Lyon. C’était le cirque Rayan Cherki quand il entrait. Il y a encore parfois du déchet comme contre la Suisse en première mi-temps mais je trouve qu’il y a une amélioration sur la saison avec l’OL notamment quand on pense aux matchs contre Lille ou Lens où il a été très bon derrière Lacazette » estime le consultant. Un avis qui sera sans doute partagé par Laurent Blanc, sur le dos de Rayan Cherki depuis plusieurs semaines et qui se veut très exigeant avec un joueur d’un tel talent, et qui peut encore mieux faire au vu de son énorme potentiel.