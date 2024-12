OL ‍: Cherki à Liverpool, le roi du mercato dit toute la vérité

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Auteur d’une excellente saison, Rayan Cherki attire les convoitises. Le milieu offensif de l’OL est notamment la cible de Liverpool, mais les Reds veulent prendre leur temps avant de foncer sur l’international espoirs français.

Inconstant l’an passé, Rayan Cherki est métamorphosé cette saison. Le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais est l’arme offensive n°1 de l’équipe de Pierre Sage. Avec 5 buts et 7 passes décisives depuis le début de la saison, Rayan Cherki est indiscutablement l’un des hommes forts de l’OL, qui souhaite impérativement le conserver lors de ce mercato hivernal malgré une nécessité de vendre. Le natif de Lyon est intransférable et le concernant, aucun départ n’est envisageable avant l’été prochain.

Liverpool veut prendre son temps avec Cherki

Ce timing convient totalement à Liverpool, qui suit avec attention les performances de Rayan Cherki depuis plusieurs semaines. Sur sa chaîne YouTube, le journaliste Fabrizio Romano a fait un point sur l’intérêt des Reds pour le numéro 18 de l’Olympique Lyonnais. Et à en croire le spécialiste du mercato, Liverpool souhaite prendre son temps avant de jeter son dévolu sur l’international espoirs français, car des doutes entourent encore sa régularité au haut niveau.

OL : Cherki au coeur d'une guerre brutale https://t.co/K40GifaqzG — Foot01.com (@Foot01_com) December 22, 2024

« Des négociations concrètes pour Cherki à Liverpool ? Ce n’est pas quelque chose qui est avancé mais Liverpool est très intéressé par le joueur et a envoyé des scouts pour voir les progrès de Cherki. Nous connaissons tous le grand talent de ce joueur, mais Liverpool veut voir de la régularité chez lui, c’est pourquoi ils observent constamment Cherki » a commenté le journaliste dans des propos rapportés par le site Anfield Watch. L’intérêt de Liverpool est donc bien réel mais pour les dirigeants britanniques, inutile de se précipiter d’autant que les Reds semblent certains que l’OL ne vendra pas Rayan Cherki au mois de janvier. Cela offre six mois de plus à l’actuel leader de la Premier League pour observer le joueur d’1m77 avant de prendre une décision définitive à son sujet l’été prochain.