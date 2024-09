OL ‍: Cherki a eu honte, Pierre Sage le comprend

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Dans la foulée de la défaite lyonnaise contre Marseille 2-3, Rayan Cherki s'est lâché en interview. Il a qualifié l'OL d'honteux, notamment dans l'état d'esprit global de l'équipe. Une attaque envers Pierre Sage ? L'entraîneur lyonnais ne le pense pas.

Revenu dans le groupe lyonnais 24 heures après sa prolongation de contrat, Rayan Cherki a failli être le héros de l'OL dimanche soir. Le jeune milieu a égalisé à la 93e minute contre l'OM. Malheureusement, sa joie n'aura duré qu'une minute. Le temps pour l'OM de récupérer le ballon dans le camp rhodanien et pour Jonathan Rowe d'envoyer une sublime frappe dans le petit filet de Perri. Battu 2-3 en supériorité numérique, Lyon a pris une grosse claque. C'est encore pire pour Rayan Cherki qui a prolongé dans son club formateur avec l'ambition de gagner des trophées. Après la rencontre, il s'est lâché au micro de DAZN, parlant de « honte » pour décrire le match de son équipe.

Sage n'en veut pas à Cherki

Cherki n'a pas supporté le manque d'efficacité de ses partenaires mais surtout la frilosité de l'OL en général. A ses yeux, Lyon n'a pas été assez entreprenant pour aller chercher une victoire quasi assurée vu le scénario. D'aucuns ont interprété cette sortie comme une attaque envers le système de jeu de Pierre Sage. Interrogé en conférence de presse sur le sujet ce mercredi, le coach de l'OL s'est montré compréhensif avec son jeune poulain. Pour Sage, la frustration de Cherki est synonyme d'une rage de vaincre.

« Je pense que tu ne réponds pas la même chose 5-10 minutes après la rencontre et une heure après. À ce moment-là, il y avait beaucoup de frustration. Il avait égalisé et on a repris un but derrière. Donc ça lui enlève ce rôle qu’il aurait pu avoir. Ce qui m’importe, c’est le contexte sur le terrain et en séance. Les sorties médiatiques, je les commente, mais ça n’en fait pas un bon ou un mauvais joueur de foot », a t-il confié à la presse à la veille d'OL-Olympiakos. Preuve que Sage n'est pas rancunier, il a avoué vouloir titulariser Rayan Cherki jeudi soir. Il aurait tort de ne pas utiliser un joueur aussi motivé que le jeune homme de 21 ans.