OL : Cette statistique est accablante, Lopes se fait bombarder

Dans : OL, Ligue 1.

Si l’Olympique Lyonnais ne réalise pas le début de saison espéré, c’est en grande partie lié à ses problèmes défensifs.

Dans ses conférences de presse, l’entraîneur Bruno Genesio s’est souvent plaint du manque de solidité et d’équilibre de son équipe, plus enthousiaste lorsqu’il s’agit d’attaquer. De quoi agacer Anthony Lopes, même après la victoire à Angers (1-2) samedi. « En première période, j’ai essayé de faire mon travail sur les différentes situations sur ma cage. J’aurais bien aimé finir le match sans prendre de but. C’est un peu frustrant », avait réagi le gardien lyonnais.

L’international portugais ne sera donc pas surpris par cette statistique accablante. D’après le statisticien Opta, l’OL est l’équipe qui subit le plus de tirs en Ligue 1 après Toulouse (184). En effet, les Gones ont été confrontés à 161 tentatives de leurs adversaires en 11 journées, soit environ 14 par match ! On peut dire que Lyon s’en sort bien avec seulement 13 buts encaissés en championnat, notamment grâce aux exploits de Lopes qui compensent des négligences à toutes les lignes.