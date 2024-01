OL ‍: Cette recrue à 25 ME en approche, le nom qui fait trembler

Dans : OL.

En plus d'un joueur offensif, l'OL vise un milieu de terrain défensif pour compléter l'apport de Nemanja Matic. Le nom d'Orel Mangala est tombé, et ravive quelques mauvais souvenirs.

Restreint de force par la DNCG l’été dernier, John Textor tient ses promesses cet hiver et fait feu de tout bois. Le président de l’OL dépense sans compter pour renforcer son équipe. Et si cela ne se voit pas forcément sur les résultats pour le moment, les supporters apprécient néanmoins les efforts effectués pour corriger le tir de ces dernières années. Il pourrait donc y avoir encore des arrivées dans le sprint final, et notamment au milieu de terrain. C’est pour cette raison que le Belge Orel Mangala est ciblé. Le joueur évolue actuellement à Nottingham Forest, mais l’OL a décidé de passer à l’action dans une information publiée par L’Equipe, mais confirmée par le journaliste belge Sacha Tavolieri. Avec toutefois une précision de taille.

Une piste signée Bruno Cheyrou...

🦁🇫🇷 Comme l’indique le toujours bien informé @hugoguillemet, le transfert d’Orel Mangala à l’#OL est bien engagé.

💡 Il faut rappeler qu’avant son départ du #VfBStuttgart, l’OL de Bruno Cheyrou avait déjà tenté de recruter le #DiablesRouges.

🇧🇪 Son entourage cherche activement… pic.twitter.com/JZcI1Jmui9 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) January 29, 2024

En effet, si les discussions sont bien engagés et que l’accord est proche d’être trouvé pour ce transfert, cette piste est de très longue date à Lyon. Lorsque le natif de Bruxelles s'était révélé en Allemagne, et notamment lors de son passage à Stuttgart, l’OL était déjà dessus. C’était la volonté de Bruno Cheyrou de le faire venir, mais Nottingham Forest avait alors pris le dessus. Une piste signée Cheyrou, voilà qui ne rassure pas les supporters lyonnais qui ont rapidement réagi négativement à cette précision. Néanmoins, tous les joueurs ciblés par l’ancien chef du recrutement de l’OL ne sont pas forcément à rayer de la carte, et nul doute que le profil a été validé en interne depuis le départ de l’ancien dirigeant. Il va falloir désormais trouver un accord, alors que le joueur a été recruté 13 millions d’euros par le club anglais, et possède une valeur deux fois supérieure aux yeux de Forest à l’heure actuelle, soit 25 millions d'euros tout de même.