OL : Un défenseur déniché en L2, Aulas frappe fort

Dans : OL.

Par Marc Verti

Lyon est déjà en train de préparer l'avenir. Une jeune pépite convoitée par plusieurs écuries européennes va finalement s'engager à l'OL dans le but de devenir titulaire dans les années à venir.

Retenez bien le nom de Saël Kumbedi, car l'OL mise beaucoup sur lui. Le jeune défenseur droit de 17 ans seulement est l'un des plus gros espoirs du football français. Cet été, il a été double buteur lors de finale du championnat d'Europe des moins de 17 ans contre les Pays-Bas pour offrir le titre aux Bleus. Convoité par Rennes, Monaco et l'AC Milan, selon les informations de l'Equipe, c'est bien l'OL qui va rafler la mise pour un montant d'1 million d'euros. Le joueur du Havre qui n'a disputé que 6 matchs en professionnel avec les Salamandres va signer un contrat de 3 ans à Lyon. Malgré son jeune âge, l'ancien du centre de formation du PSG a été séduit par le discours de Bruno Cheyrou et Jean-Michel Aulas, qui ont un plan déjà tout tracé pour sa future carrière chez les Gones.

Le plan de carrière prédéfini de Saël Kumbedi

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par S.kumbedi (@s.kumbedi)

Le journal français explique également que la direction lyonnaise a convaincu le jeune défenseur de signer son premier contrat professionnel à l'OL en lui exposant un plan de carrière extrêmement bien détaillé avec son temps de jeu lors de ses premières années lyonnaises. Il arrivera tout d'abord en tant que doublure de Malo Gusto et prendra petit à petit la place de titulaire pour s'imposer comme un joueur essentiel de l'OL, dans les années à venir. Considéré comme très rapide, puissant et difficile à passer en 1 contre 1, Saël Kumbedi est un défenseur moderne qui se projette beaucoup vers l'avant, mais possède également des qualités athlétiques qui font de lui un joueur sur qui un entraîneur peut compter.