OL : Cette consigne de Sylvinho a métamorphosé la défense lyonnaise

Dans : OL, Ligue 1.

Parfois inquiétant pendant ses matchs de préparation, l’Olympique Lyonnais réalise un excellent début de saison.

Les Gones viennent de remporter leurs deux premières rencontres de Ligue 1 avec un total de neuf buts inscrits. Mais ce n’est peut-être pas la statistique la plus flatteuse pour l’entraîneur Sylvinho, dont l’équipe a gardé sa cage inviolée. Une performance bluffante pour des Lyonnais tant critiqués pour leur repli défensif la saison dernière. Mais quel est le secret du successeur de Bruno Genesio ? Pour Jason Denayer, le changement vient des attaquants.

« Le coach nous a demandé de défendre tous ensemble. Les ailiers aident aussi à la perte du ballon, a expliqué le défenseur central sur OLTV. Cela nous facilite la tâche. On a moins de travail et on est plus lucides. C’est une assurance en plus. Le coach a été exigeant sur les entraînements tactiques et le groupe a été très impliqué. On a bien assimilé les concepts. L’esprit d’équipe est important. »

La nouvelle charnière fonctionne

Autre paramètre important, son association avec la recrue Joachim Andersen. « On s’entend bien. On a appris à faire connaissance assez vite. Tout s’est bien passé. On essaie de développer nos affinités et nos automatismes. On a à peu près le même style de jeu. Il aime bien jouer au ballon. On se ressemble mais on est aussi complémentaires », a comparé le capitaine de l’OL, qui sera probablement sollicité à Montpellier mardi.