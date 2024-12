OL ‍: Ces trois joueurs que Textor doit refuser de vendre

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Au terme d’une première partie de saison plutôt réussie, que ce soit sur la scène nationale ou en Coupe d’Europe, l’Olympique Lyonnais sait qu’il peut compter sur trois tauliers en vue de 2025.

Il y a un an, le club rhodanien luttait pour son maintien en L1 après une première partie de saison catastrophique. Mais depuis la prise de pouvoirs de Pierre Sage, avec une année 2024 au niveau des ambitions d’un grand club comme l’OL, la formation rhodanienne a parfaitement relevé la tête. Si bien que Lyon va pouvoir aborder l’année 2025 avec de grandes ambitions. Cinquième du championnat avec deux points de retard sur Lille après 15 journées, l’OL sera dans la course à la qualification pour la Ligue des Champions. Les Gones sont également proches de valider leur ticket pour les huitièmes de finale de l’Europa League, grâce à une place dans le Top 8 de la phase de ligue à deux journées de la fin. Enfin, l’OL aura également à coeur de briller en Coupe de France, avec pourquoi l’ambition d’aller jusqu’en finale, comme la saison passée. Mais si Lyon est dans une aussi bonne place durant cette trêve, c’est en grande partie grâce à trois joueurs majeurs : Rayan Cherki, Malick Fofana et Corentin Tolisso. C’est en tout cas l’avis du journal Le Progrès, qui a noté la première partie de saison des joueurs de Pierre Sage.

L’OL se repose sur Cherki, Fofana et Tolisso

« Rayan Cherki, noté à douze reprises, a pris la pole position. Il est vrai que nos journalistes lui ont attribué la note de huit sur dix contre Olympiakos, Glasgow Rangers, Nantes et même neuf sur dix lors du somptueux match contre Francfort (victoire 3-2). Son bilan chiffré : cinq buts et six passes décisives. Derrière le petit prodige villeurbannais, on trouve, Malick Fofana, étincelant attaquant. À 19 ans, il a subjugué l’assistance. Sa deuxième place est logique. Il compte un neuf sur dix récolté à Glasgow contre les Rangers le 3 octobre. À son actif : deux buts et une passe décisive ayant éteint le stade. Le troisième homme est Corentin Tolisso qui suit de près ses deux compères. Il a eu sept sur dix à huit reprises. Impressionnant de régularité. Aucun match loupé sur seize titularisations », peut-on lire dans les colonnes du quotidien régional. À l’approche de l’ouverture du mercato hivernal, et malgré les besoins financiers de l’OL vis-à-vis de la DNCG, Lyon va donc tenter de conserver deux des principaux artisans de sa bonne saison, alors que Cherki et Fofana sont logiquement courtisés sur le marché. De toute façon, si l’OL veut remplir ses objectifs sportifs, John Textor n’aura pas d’autre choix que de garder ses armes offensives, sachant que son club ne pourra pas recruter en janvier…