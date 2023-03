OL : Rayan Cherki rappelé brutalement à l'ordre

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Sur la pelouse de Pierre-Mauroy, Rayan Cherki a encore été décevant. Son match a laissé à désirer et l'OL a su revenir au score après sa sortie. Laurent Blanc n'était pas inquiet pour lui mais il a quand même tenu à le mettre en garde.

L'incroyable dénouement du match et le doublé de Lacazette ne doivent pas faire oublier à l'OL que le déplacement à Lille a failli tourner au fiasco. Les Lyonnais ont souffert face au collectif lillois et se sont surtout montrés trop peu dangereux pendant une bonne heure. Certains cadres n'ont pas répondu présent comme Rayan Cherki. Fautif sur le premier penalty des Dogues, il est surtout retombé dans ses travers avec le ballon : trop de déchet technique, un jeu pas assez simple et rapide, Cherki a perdu trop de ballons.

Le talent avec la mentalité, Blanc prévient encore Cherki

Mais, ce qui a pu agacer les supporters lyonnais, c'est l'application insuffisante de Cherki dans les tâches défensives. Le jeune talent de l'OL a été en difficulté voire absent dans ce secteur de jeu. Après la rencontre, au micro de Prime Vidéo, Laurent Blanc n'a pas voulu accabler Cherki au niveau défensif. Néanmoins, l'entraîneur de l'OL avait à cœur de lui rappeler la rigueur à avoir pour un jeune joueur aussi talentueux. Une sortie de plus envers Cherki, même s'il a semblé plus gentil dans le discours qu'auparavant.

🗣️ Laurent Blanc : "J'espère que Rayan Cherki sera un grand milieu de terrain."



L'entraîneur de l'@OL évoque les qualités et les défauts de ses jeunes joueurs. #PrimeVideoLigue1 #LOSCOL pic.twitter.com/Vf4HwKmQJl — Prime Video Sport France (@PVSportFR) March 10, 2023

« Il y a des joueurs très talentueux, la nature a été très généreuse avec eux au niveau des qualités mais cela ne suffit pas. Je fais que leur dire. C’est pas par plaisir mais c’est surtout par professionnalisme qu’il faut leur dire. Parce que faut qu’ils prennent conscience qu’il faut faire davantage pour faire une grande carrière dans le football. Et s’ils ont cette exigence-là, ils feront une bonne carrière, il (Cherki) fera une bonne carrière. […] (sur son repli défensif) Ce sera jamais un grand défenseur mais j’espère que ce sera un grand milieu de terrain, faut aussi jouer avec les qualités de chacun », a t-il indiqué. Blanc connaît mieux que quiconque l'importance de Cherki dans le onze lyonnais. Outre Lacazette, c'est de la forme et de la régularité du jeune joueur de 19 ans que dépend la fin de saison de l'OL.