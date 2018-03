OL : Ces sept fantastiques sur lesquels Lyon peut compter

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Le tirage au sort des huitièmes de finale de l’Europa League a été accueilli de manière plutôt favorable à Lyon.

Le CSKA Moscou n’est pas un ogre européen même s’il possède une solide expérience sur le Continent, et le match retour aura lieu dans le Rhône. Deux points positifs même s’il y a un gros point négatif avec ce déplacement dans la capitale russe à la fin de l’hiver, avec des températures proches de -10°c annoncées au coup d’envoi ce jeudi soir. Cela ne devrait pas refroidir sept supporters lyonnais courageux qui viendront soutenir leur équipe à la VEB Arena.

En effet, Le Progrès explique que cinq supporters sont partis de Lyon pour faire le voyage, et ont été même eu la chance d’être emmenés dans l’avion des joueurs, ce qui leur assure un déplacement bien loti. L’un des cinq fans est même venu de Londres pour prendre l’avion à Lyon, preuve de sa grande motivation. Enfin, ils seront rejoints à Moscou par deux autres supporters de l’OL qui vivent dans la capitale russe, et auront donc un trajet bien plus court à effectuer. Il n’empêche, l’OL ne sera pas tout seul face au CSKA, qui pourra lui compter sur le soutien de 20.000 sympathisants.