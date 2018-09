OL : Ce transfert avorté de l'OL qui agace en Allemagne

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Fin août, la presse allemande annonçait un accord de principe entre l’Olympique Lyonnais et Wolfsburg pour le transfert de Maxwel Cornet.

L’international ivoirien était à deux doigts de s’engager avec le club de Bundesliga pour une somme comprise entre 15 et 17ME. Finalement, Lyon n’a pas réussi à boucler le transfert de Nicolas Pepe, lequel souhaitait rester au LOSC. Du coup, Maxwel Cornet a été retenu par Jean-Michel Aulas et Bruno Genesio. Un transfert avorté qui agace du côté des Loups…

Entraîneur de Wolfsburg, Bruno Labbadia a en effet laissé paraître un certain agacement au moment d’évoquer le transfert avorté de Maxwel Cornet. « Maxwel Cornet ? Je n’ai pas besoin de discuter des joueurs que nous n’avons pas... » a-t-il soufflé dans Kicker, avant de poursuivre. « L’année dernière, il y a eu un énorme changement ici. L’équipe n’avait aucune chance de grandir ensemble à cause de tous les problèmes, chacun avait peu de chance de montrer ce qu’il pouvait faire. Nous essayons de rendre ces joueurs meilleurs. J’ai confiance en chaque joueur. Mais je dois prendre des décisions sportives. Les joueurs doivent savoir que je reste toujours humain et que je sais ce qui se passe ». Reste à savoir si le club allemand tentera de nouveau sa chance cet hiver pour l’attaquant de l’OL. On en doute, vu comment les négociations ont tourné avec Jean-Michel Aulas en fin de mercato.