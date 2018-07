OL : Ce transfert à l'OL rend fous les supporters de Tottenham !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Révélé vendredi par Radio Scoop, le possible transfert de Reo Griffiths, jeune attaquant anglais de 18 ans, à l'Olympique Lyonnais a mis en ébullition les supporters de Tottenham, club où évolue actuellement celui qui est considéré comme un des grands espoirs des Spurs. Et dès que la rumeur a atteint les supporters du club londonien, les réseaux sociaux se sont déchaînés, l'unanimité semblant se faire sur l'énorme erreur que serait ce départ de Reo Griffiths pour l'OL.

« C’est une honte ! », « Pochettino nous parle de construite, et laisse partir nos meilleurs joueurs WTF. A quoi jouent les Spurs lors de ce mercato ? », « C’est la blague de l’été !! » sont quelques uns des messages les plus polis sur ce sujet. Tandis que d'autres fans de Tottenham voient peut-être dans ce départ annoncé de l'attaquant la possibilité de réaliser un beau deal avec l'Olympique Lyonnais. « J’espère que si Reo part à Lyon c’est dans un deal qui prévoit que Ndombele ou Fekir vient chez les Spurs », écrit un autre supporter de Tottenham, lequel n’est visiblement pas le seul à avoir la même idée. Il n'est pas certain que cela soit réellement dans les plans de Jean-Michel Aulas.