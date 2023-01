OL : Un Lyon immonde, Laurent Blanc salement attaqué

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL s'est incliné (0-1) face à Clermont ce dimanche en Ligue 1. Une défaite qui replonge les Gones dans la crise.

Laurent Blanc va encore avoir pas mal de pain sur la planche dans les prochaines semaines. Le coach lyonnais est conscient des lacunes de son effectif et souhaite du renfort lors de ce mercato hivernal. Ce dimanche face à Clermont à domicile, l'OL est retombé dans ses travers. Incapables de se montrer dangereux sur la durée, les Gones ont même été punis en fin de rencontre sur penalty. Au classement, Lyon fait du surplace (8ème) et compte 9 points de retard sur la troisième place occupée par l'OM, qui compte en plus un match en plus à jouer. La nouvelle prestation moribonde de l'OL en Ligue 1 agace et inquiète de nombreux fans et observateurs. C'est notamment le cas de Walid Acherchour.

L'OL, Walid Acherchour n'en revient pas

Défaite rageante pour nos Gones face à Clermont



Rendez-vous samedi prochain pour la Coupe de France face à Metz 🔴🔵#OLCF63 0-1 pic.twitter.com/HmL3Vjltao — Olympique Lyonnais (@OL) January 1, 2023

Sur son compte Twitter, le consultant n'a en effet pas manqué de tacler cet OL mais aussi Laurent Blanc. « L’éclaircie contre Brest aura été de très courte durée pour l’OL. Match immonde contre Clermont à la maison, le néant ou presque. Aucun pressing, aucune maîtrise, aucune intensité. Des changements de Blanc incompréhensibles en protégeant les statuts. Impression terrible. La première question pour Laurent Blanc en conf devrait être comment Karl Toko Ekambi peut faire 95 minutes avec la prestation qu’il vient de fournir ? », a notamment indiqué Walid Acherchour, qui espère que Laurent Blanc fera vite les changements qui s'imposent pour redresser l'OL le plus vite possible au classement. Lors de la prochaine journée de Ligue 1, les Gones iront sur la pelouse du FC Nantes, qui a aussi besoin de points. Les prochaines heures serviront sans doute à la direction de l'OL et à Laurent Blanc pour peaufiner le recrutement souhaité cet hiver. Déjà, Dejan Lovren va prochainement rejoindre ses nouveaux coéquipiers. Une expérience qui ne sera pas de trop pour un groupe encore jeune et inexpérimenté.