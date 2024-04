Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL a retrouvé le sourire avec Pierre Sage. Avec 10 succès sur les 14 derniers matchs, l'OL est la meilleure équipe de L1 avec Brest sur la période citée. Néanmoins, peut-on être heureux d'une 10e place au vu des ambitions affichées en début de saison ?

Cancre de Ligue 1 pendant 4 mois, l'OL est redevenu une terreur en France. Un qualificatif qui n'est pas usurpé sur le plan statistique puisque les Lyonnais viennent de prendre 31 points sur 42 possibles depuis décembre. Le meilleur bilan de Ligue 1 à égalité avec Brest, 2e du championnat et adversaire de l'OL dimanche soir. Les sourires sont revenus dans le groupe de Pierre Sage et l'état-major lyonnais est tout proche de parler de saison réussie avec la qualification en finale de la coupe de France. Ce serait oublier que l'OL est actuellement 10e de Ligue 1, potentiellement le pire classement du club à l'issue d'une saison depuis 1996.

Caqueret est amoureux de son OL en 2024

Certains observateurs relativisent donc la forme actuelle lyonnaise et préfèrent retenir la saison périlleuse du club rhodanien depuis août. Ce n'est pas le cas de Maxence Caqueret, le milieu de l'OL inarrêtable en ce moment. Interrogé dans Téléfoot pour ce dimanche matin, il a du résumer la saison de son club en un mot. Décevante ? Fatigante ? Frustrante ? Non, excitante ! Les performances de l'OL en 2024 ont littéralement gommé le niveau cataclysmique des premiers mois.

"Tout le monde nous voyait en Ligue 2, personne ne nous imaginait en finale de Coupe de France !"



Dimanche, Maxence Caqueret est dans Téléfoot ! En exclu pour @YassinNfaoui, le milieu revient sur les raisons de la rennaissance de l'OL, et sur les grosses échéances à venir !



« Excitante. On part de très très loin. Je pense que personne ne nous voyait remonter comme ça, tout le monde nous voyait en Ligue 2. Personne ne nous imaginait en finale de coupe de France. Mais heureusement pour nous et malheureusement pour les « haters » on va dire, aujourd’hui l’OL est 10e. On peut regarder vers le haut et on a une finale de coupe de France. Donc à nous de faire le nécessaire pour que ce sprint soit juste magique à la fin de la saison. Et Lyon n’est pas mort. Lyon n’est jamais mort », a t-il lâché. Avec un trophée (inédit depuis 2012) et surtout l'Europe (inédit depuis 3 ans) à portée de main pour l'OL, difficile de donner tort à Maxence Caqueret.