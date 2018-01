OL : Ce gros salaire du club prêt à aller jusqu'en Ligue 2 ?

Dans : OL, Mercato.

Avec cinq matchs disputés en Ligue 1 depuis deux ans, Clément Grenier est indéniablement le joueur le plus cher du club au ratio de son temps de jeu. Le milieu de terrain avait signé un contrat en or au sommet de sa gloire en 2013, et il a de grandes chances d’en profiter jusqu’au bout. Jusqu’à présent, personne n’a pu s’aligner sur ses demandes, et l’international français a toujours refusé de quitter l’OL prématurément. Ce n’est désormais plus le cas, comme Grenier l’a confié dans France Football ce mardi. Le joueur formé à l’OL assure qu’il est maintenant prêt à faire des sacrifices sur sa future destination, et même à aller plus bas pour retrouver du temps de jeu.

« Je suis passionné de foot, j'ai envie de jouer. J'irai là où on me voudra le plus et où on me fera confiance. Le reste, c'est secondaire. Parce que j'ai besoin de fouler à nouveau les pelouses, j'ai besoin de montrer. S'il faut redescendre d'un cran pour rebondir de deux plus tard, je suis prêt à tout. Je veux simplement un projet où les gens me feront confiance », a lancé un Clément Grenier qui a fait part de sa volonté de trouver un nouveau club dès le mois de janvier. De son côté, l’OL ne le retiendra pas et ne demandera rien pour le laisser partir. Il ne reste plus qu’à trouver le point de chute.