OL : Ce dossier anglais « coince un peu » au mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

La semaine dernière, Radio Scoop prenait tout le monde à contre-pied en affirmant que l’Olympique Lyonnais était sur le point de s’offrir Reo Griffiths. Grand espoir du football anglais, le jeune buteur est sur le point de quitter les Spurs de Tottenham pour rallier la capitale des Gones. Mais ce dossier « coince un peu » selon le journaliste Gaël Berger.

« Le dossier coince un peu mais l’OL reste optimiste sur le dossier. A court terme, si son arrivée se finalise, Griffiths permettrait aussi de renforcer la réserve (N2) » a expliqué le journaliste de Radio-Scoop, pour qui le transfert du jeune buteur anglais n’a pas pour but de renforcer l’équipe première de l’Olympique Lyonnais, du moins dans l'idée de départ. Reste à savoir s’il parviendra à convaincre Bruno Genesio de l’intégrer dans la rotation de l’équipe par la suite, dans un secteur de jeu très concurrentiel. Et pour cause, le coach de l’OL peut déjà compter sur Martin Terrier, Mariano Diaz, Memphis Depay ou encore Bertrand Traoré à ce poste. Sans compter les espoirs que sont Maolida et Gouiri…