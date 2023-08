OL ‍: Ce crack à 23 ME, Lyon ne s'en remet pas

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL va boucler une arrivée de prestige dans les prochaines heures avec le transfert d'Ernest Nuamah. Le Ghanéen est très attendu par les fans rhodaniens.

Alors que l'OL traverse une très grosse crise sportive et institutionnelle, les Gones ne chôment pas sur le marché des transferts. Si le club rhodanien est encadré par la DNCG sur ses transferts et sa masse salariale, l'OL va enregistrer dans les prochaines heures la venue d'Ernest Nuamah en provenance de Nordsjaelland. Un sacré coup pour l'Olympique Lyonnais, qui a réussi à boucler ce deal avec un prêt avec option d'achat obligatoire de 23 millions d'euros. De quoi forcément ravir les fans et observateurs de l'OL dans ce marasme ambiant depuis le début de cette nouvelle saison...

Nuamah, les fans de l'OL n'en reviennent pas

Nuamah, révélé par @lequipe, arrive à Lyon demain! Nordsjaelland le lâche en prêt avec OA obligatoire de 23M€. Pas sûr qu’il soit déjà là face à Nice dimanche, mais l’OL va essayer. Concurrence de Tottenham et surtout du PSG écartée ses derniers jours. https://t.co/ppSXUhCaA9 https://t.co/j1a3zPcXOV — hugo (@hugoguillemet) August 21, 2023

Sur les réseaux sociaux, dont X, les internautes proches de l'OL n'ont pas manqué de manifester leur bonheur. « Mauvaise vanne de Laurent Blanc, arrivée enthousiasmante d'Ernest Nuamah... La tragi-comédie du début de saison continue » ; « Joueur talentueux, mais très bien vendu imo. Attention au contexte lyonnais actuel. Il va sûrement avoir besoin d'un temps d'adaptation. Personnellement très heureux de voir Ernest Nuamah en Ligue 1. Je lui souhaite évidemment de réussir » ; « Nuamah c'est absolument exceptionnel, mais le profil a été validé par blanc ou pas ? Parce que si comme AMN, Blanc ne l'a pas validé, il risque de ne pas beaucoup jouer au vu de son âge et son expérience... » ; « Le fait que l'on puisse s'aligner sur un top prospect comme ça, a 23M donne encore un peu d'espoir, MLJ travail super bien mtn virez moi Blanc rapidement que l'on prenne un coach capable et pas dépassé du foot moderne » ; « Mon Olympique n’est peut être pas mort alors.. » ; ou encore « Je suis hype comme jaja par un joueur que je connaissais pas y'a 2 jours mdr. Ceci dit ça a l'air d'être un sacré coup au vu notre situation actuelle, chapeau MLJ, je monte dans le train avec toi », pouvait-on lire via X. A noter que cette arrivée de Nuamah devrait accélérer le départ de Bradley Barcola, courtisé avec insistance par le PSG.