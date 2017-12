OL : Ce constat inquiétant de Genesio sur les objectifs du club

Dans : OL, Ligue 1.

Balayé par Montpellier en Coupe de la Ligue (4-1), l’Olympique Lyonnais a payé au prix fort le turn-over décidé par Bruno Genesio pour cette épreuve. Si les changements avaient du sens au cœur d’un calendrier surchargé, la réponse des remplaçants a été clairement décevante. Et c’est bien ce qui pose problème au coach lyonnais, qui pensait clairement avoir des doublures de meilleure qualité, et craint que cela nuise aux ambitions de sa formation.

« Ce qui m’inquiète, c’est que lorsqu’on est ambitieux comme on l’est, qu’on veut aller très loin dans toutes les compétitions, et que les objectifs sont annoncés, on ne peut pas tourner à dix ou à onze. On a besoin d’un groupe étoffé et j’attendais autre chose », a déploré dans Le Progrès un Bruno Genesio qui pourrait prendre cette défaite comme une confirmation que des mouvements au mercato permettraient de renforcer son équipe. Car il reste encore beaucoup de matchs à disputer cette saison, et si l’OL veut répondre présent partout, il ne faudrait pas passer à travers à chaque fois qu’un titulaire est mis au repos.