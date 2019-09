OL : Ce bug que Sylvinho doit vite régler à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Après un début de saison parfait (2 victoires en 2 matchs), l’Olympique Lyonnais a brutalement calé en Ligue 1 en concédant une défaite et deux matchs nuls. Logiquement, les premières critiques s’abattent sur le nouvel entraîneur Sylvinho. Certains de ses choix tactiques font parler, comme celui de n’accorder aucune liberté offensive aux latéraux depuis sa prise de fonctions. Un choix qui frustre les principaux intéressés, et que le coach brésilien va devoir modifier dans les prochaines semaines pour trouver un meilleur équilibre selon Elie Baup.

« Ça peut surprendre, car Lyon est plutôt une équipe de possession, pas une équipe de transition qui aspire l'adversaire. Il faut donc souvent utiliser la largeur grâce aux latéraux pour mettre en danger les adversaires. Les entraîneurs, actuellement, recherchent d'ailleurs d'autres routes, notamment à l'intérieur pour ces latéraux si les milieux s'excentrent mais toujours avec une participation forte au jeu offensif. La priorité d'un latéral, c'est de bien défendre. Comme me le disait récemment Didier Deschamps, 70 ou 80 % du travail est défensif. Lyon peut peut-être avoir des latéraux haut mais pas en même temps » a estimé dans les colonnes de L’Equipe l’ancien entraîneur de Toulouse. Qui estime que les latéraux de l’OL ne doivent pas attaquer à tout-va, mais qu’un meilleur équilibre doit être trouvé par Sylvinho afin d’accorder un minimum de liberté offensive à Koné et à Dubois ou à leurs remplaçants Marçal, Rafael et Tete.