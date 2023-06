OL ‍: Castello Lukeba le Lyonnais, c'est bientôt fini

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL négocie désormais exclusivement avec le RB Leipzig pour la vente de Castello Lukeba, qui pourrait partir dans les prochains jours pour 30 ME. Les supporters grincent des dents.

La saison de Castello Lukeba n’est toujours pas terminée, et les supporters lyonnais peuvent le suivre depuis leur poste de télévision en raison de sa présence en défense centrale de l’équipe de France espoirs. Ce pourrait être la dernière fois qu’ils entendent « le Lyonnais » quand le nom du jeune défenseur central est évoqué. En effet, les discussions s’accélèrent autour de la vente de la pépite de l’OL, qui est ardemment courtisée par le RB Leipzig. Toujours aussi friand des jeunes joueurs tricolores, le club allemand a décidé de mettre le paquet, même s’il reste toujours un écart de taille entre les deux offres. L’OL demande 35 millions d’euros pour valider le départ de son défenseur. De son côté, la formation de Leipzig n’a pour le moment mis que 27 millions d’euros sur la table. Un accord entre ces deux offres, soit vers les 30 ME, est largement envisageable selon Foot Mercato, pour qui les discussions vont se poursuivre dans les prochains jours.

L'OL baisse ses prétentions de 10 ME

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Castello Jr Lukeba🤴🏾 (@jrcastello_)

Des montants qui ne sont pas négligeables pour la nouvelle équipe dirigeante de l’OL, surtout que cela permettrait de faire (re)venir Samuel Umtiti, qui attend qu’une place se libère pour faire son grand retour à l’OL. En tout cas, les supporters lyonnais voient d’un mauvais oeil ce possible transfert. Tout d’abord car ce serait une grosse perte sportive, mais aussi parce que le montant est jugé trop juste, sachant que Leipzig a les poches pleines après avoir vendu Christopher Nkunku à Chelsea pour 60 millions d’euros. Surtout que le club rhodanien avait dans un premier temps annoncé vouloir récupérer 40 ME avec Castello Lukeba. Ce ne sera à priori pas dans ces eaux-là pour ce qui sera tout de même l’une des plus belles ventes de l’histoire de l’OL si cela devait se confirmer.