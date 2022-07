OL : Carvalho à Lyon, l'impossible demande

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Dans le cadre du transfert d'Houssem Aouar, le nom de William Carvalho revient sans cesse à l'Olympique Lyonnais. Mais il y a un vrai problème qui bloque tout et rien n'évolue.

Désormais titulaire dans l’équipe B de l’Olympique Lyonnais, celle qui a été humiliée samedi par Willem II, Houssem Aouar a bien compris qu’à un an de la fin de son contrat, Peter Bosz ne comptait plus sur lui. Les supporters de l’OL l’ayant également dans le collimateur, le milieu de terrain n’a donc plus qu’à patienter afin de trouver un club qui lui convienne. Depuis quelques semaines, le nom du Betis Séville circule, le club espagnol ayant compris avec Nabil Fékir que l’OL était capable de laisser partir des joueurs de très haut niveau sans trop se montre déraisonnable. Cependant, pour Houssem Aouar, Jean-Michel Aulas ne veut pas trop solder son joueur, même si on est désormais bien loin des 50 millions d’euros attendus il y a encore deux ans. Pour atténuer l’addition, Séville souhaite donc inclure l’expérimenté William Carvalho, un joueur dont le profil plaît énormément aux dirigeants lyonnais, et dont l’entraîneur néerlandais pense le plus grand bien. Il y a cependant un hic.

Carvalho bloque Aouar à Lyon

Non pas que William Carvalho refuse de signer à Lyon ou de venir en Ligue 1, mais le milieu défensif de 30 ans se montre intransigeant concernant son salaire. S’il signe à l’OL, alors qu’il a encore un an de contrat avec le Betis Séville, le joueur aux 73 sélections avec le Portugal réclame 3,5 millions d’euros net par saison, soit pas loin du double en brut. Les responsables de l’Olympique Lyonnais ont rapidement fait savoir à Carvalho que c’était peine perdue et qu’il ne sera pas un joueur de l’OL la saison prochaine à ce prix-là. On ne sait pas si le milieu défensif baissera ses exigences, mais en attendant il reste au Betis Séville et Houssem Aouar reste à Lyon.