OL : Caqueret, la nouvelle star de l'Olympique Lyonnais !

Dans : OL.

Maxence Caqueret a réalisé un gros match vendredi soir avec Lyon contre la Juventus, cela n'a échappé à personne.

Trois joueurs sont notés « 8 » ce samedi dans L’Equipe après Juventus-OL, il s’agit de Cristiano Ronaldo, Marcelo et…Maxence Caqueret, cela en dit long sur le niveau du jeune joueur de Lyon dans ce match qui valait de l’or. « Du culot, comme sur cette « Verratti » en fin de mi-temps près de sa surface, ou cette incroyable double élimination devant la défense italienne en deuxième, et une justesse, une vitesse dans les transmissions qui ont permis de transformer le jeu lyonnais. On peut bien chipoter sur certains coups mais, à 20 ans, on ne peut guère en attendre plus du milieu de terrain lyonnais sur un tel match », écrit le quotidien sportif au sujet de Maxence Caqueret. Pour Le Progrès, même note et même enthousiasme pour Caqueret : « Éblouissant d’activité et de rayonnement technique pour repartir de derrière. L’art de chiper les ballons, malgré 3 fautes en 1re période. Il change le visage du milieu par son entente et sa complicité avec Guimaraes. Un exploit technique pour frapper (80e). Indispensable. »

Et en Italie, Maxence Caqueret a également tapé dans l’œil des médias. Pour TMW, le milieu de terrain du club de Jean-Michel Aulas est « la fierté des jeunes de l'Olympique Lyonnais, Caqueret a montré à quel point il peut peser de manière incroyable avec la capacité de construire du jeu ». De son côté, Rudi Garcia s'est aisément rendu à l'évidence, le milieu de terrain de 20 ans, lié jusqu’en 2023 avec l’OL, a réellement frappé fort face à la Juventus. « Maxence a encore fait des kilomètres, il a bien aidé Dubois et Denayer, sur le côté à Ronaldo. Il a montré de la maturité malgré son jeune âge et aussi de l’insouciance. Il joue pour l’équipe et pas pour lui, le gamin est vraiment à féliciter », a reconnu l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Pour Maxence Caqueret, il faut désormais frapper encore plus fort la semaine prochaine contre Manchester City.