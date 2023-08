OL : Caleta-Car, un défenseur « pas nul » mais presque

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Duje Caleta-Car est devenu mercredi la troisième recrue du mercato estival de l’OL. Un défenseur central sur lequel les avis divergent après son passage à l’OM et son année très compliquée à Southampton.

Laurent Blanc réclamait un renfort d’expérience en défense centrale depuis le début du mercato, il a été servi avec la signature mercredi de Duje Caleta-Car à l'Olympique lyonnais en provenance de Southampton. Le défenseur central croate de 25 ans, passé par l’OM et qui sort d’une saison très difficile en Premier League, va étoffer un secteur de jeu qui en avait bien besoin au vu des incertitudes liées aux blessures de Lovren et à l’avenir de Lukeba. Sur le papier et pour seulement 5 millions d’euros, ce transfert ressemble globalement à une bonne affaire.

Reste que les avis divergent sur le niveau de ce joueur qui a alterné le très bon et le très mauvais durant son passage à l’Olympique de Marseille de 2018 à 2022 (130 matchs). Sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe, Didier Roustan a lui aussi eu du mal à trancher le cas du natif de Sibenik. Pour le consultant de la Chaîne L’Equipe, « DCC » est un défenseur moyen de Ligue 1 qui peut apporter à l’OL grâce à son état d’esprit et sa puissance. Mais Didier Roustan rappelle que le vice-champion du monde 2018 est aussi un défenseur qui commet régulièrement de grosses bourdes et qui n’est pas toujours fiable sur la longueur d’une saison.

Didier Roustan très partagé sur le niveau de Caleta-Car

« Les gens aimaient bien Caleta-Car à l’Olympique de Marseille car c’était vraiment un joueur avec lequel tu pouvais aller au combat. Il y a certains supporters pour qui le football se limite à cela. C’est un joueur de devoir mais il a fait de très grosses bourdes, il ne maîtrisait pas tout ce qu’il faisait. Mais cinq millions d’euros pour un joueur qui commence à avoir de l’expérience, ce que Laurent Blanc réclamait en défense, ça reste intéressant… Pour Lyon, c’est un transfert qui passe. Il n’est pas « nul », le mot est exagéré même si ce n’est pas formidable » a analysé Didier Roustan, qui prévient les supporters de l’Olympique Lyonnais au sujet de leur nouvelle recrue. Reste maintenant à voir si Duje Caleta-Car partira comme un titulaire dans l’esprit de Laurent Blanc lorsque tout son groupe sera à disposition. Ce qui n’est pas le cas pour le moment de toute façon avec la blessure du compatriote de Caleta-Car, à savoir Dejan Lovren.