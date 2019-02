OL : Ça y est, Aulas a trouvé son directeur sportif

Dans : OL, Ligue 1.

Titulaire contre le Paris Saint-Germain dimanche soir, Moussa Dembélé a réalisé une performance XXL, en obtenant un penalty après avoir inscrit directement le but de l'égalisation pour les Gones. Recruté pour plus de 20 ME au dernier jour du mercato estival en août dernier, l’ancien Parisien prouve que l’actuel 3e de L1 ne s’est pas trompé. Et après la belle victoire au Groupama Stadium, Jean-Michel Aulas a tenu à rendre un hommage appuyé à celui qui est à l’origine du transfert de Moussa Dembélé dans la capitale des Gaules : Florian Maurice, lequel a également contribué aux arrivées de Léo Dubois et Jason Denayer.

« Moussa Dembélé, ce n’est pas moi qui l’ai enrôlé, je n’ai fait que participer à une négociation très difficile avec le Celtic Glasgow. Mais c’est vrai qu’il nous avait beaucoup plu avant de le recruter. Nous aurions aimé prendre plus de temps pour négocier son arrivée mais cela s’était fait le dernier jour du mercato estival, dans des conditions que vous connaissez. Je voudrais tirer un grand coup de chapeau à Florian Maurice. Car dans l’équipe qui a débuté contre le PSG il y avait non seulement Moussa Dembélé, mais il y avait également Léo Dubois et Jason Denayer, qui ont fait des matchs remarquables. Quand vous faites trois recrues de ce niveau-là, vous pouvez vous dire que le recruteur, qui fait quasiment office de directeur sportif, est un super recruteur et c’est le cas de Florian Maurice » s’est enflammé un Jean-Michel Aulas totalement fan de celui qu’il considère désormais publiquement comme le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais.