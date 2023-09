OL ‍: Ça va trop loin, Malo Gusto répond aux ultras

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Malo Gusto fait partie des joueurs de l'OL qui sont récemment partis vers d'autres horizons. Le nouveau défenseur de Chelsea a été insulté au Groupama Stadium dimanche soir, comme Bradley Barcola et Castello Lukeba.

L'équipe de France Espoirs est en ce moment réunie à Clairefontaine pour préparer deux rencontres des éliminatoires de l'Euro 2025 contre le Danemark et la Slovénie. Une grande première pour Thierry Henry qui pourra compter sur un groupe talentueux. Parmi ce dernier, Malo Gusto. L'ancien joueur de l'OL a fait partie des joueurs insultés au Groupama Stadium lors de la débâcle lyonnaise face au PSG dimanche soir en Ligue 1. Ce qui lui est reproché ? D'avoir quitté le navire quand ce dernier coulait, comme Bradley Barcola et Castello Lukeba. Ce mardi, Malo Gusto a néanmoins tenu à envoyer un message aux fans de l'OL.

Malo Gusto assume son choix

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par M A L O G U S T O (@malogst_)

Présent en conférence de presse à Clairefontaine, le nouveau joueur de Chelsea n'a pas pu cacher sa peine après les événement survenus dimanche soir dernier à Lyon. Mais il assume son choix. « La situation est compliquée mais j'espère que ça va s'arranger parce que c'est mon club de coeur. Bradley, c'est un ami proche, ça fait de la peine. Chacun a essayé de prendre un chemin, je peux comprendre l'énervement des supporters mais que ça aille jusque là, ça fait de la peine. On vient de Lyon, mais c'est le foot, on doit l'accepter », a notamment indiqué Malo Gusto, qui espère que la situation s'apaisera prochainement dans le Rhône. Les joueurs de l'OL en auront bien besoin, eux qui devraient voir débarquer un nouvel entraineur. Laurent Blanc est plus que jamais menacé et le couperet va tomber rapidement selon les informations de L'Equipe.