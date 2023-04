OL : Ça va bouger, Textor remet Aulas à sa place

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

En marge du choc face à l’Olympique de Marseille (1-2) dimanche, John Textor a confirmé la tendance évoquée ces dernières semaines. Le propriétaire de l’Olympique Lyonnais compte bien opérer des changements importants en interne.

Il faut s’attendre à du changement à l’Olympique Lyonnais. Comme l’indiquait récemment le journal L’Equipe, John Textor s’apprête à modifier l’organigramme. Un nouveau directeur technique pourrait être nommé afin de chapeauter toute la partie sportive des clubs possédés par sa société Eagle Football. Nos confrères évoquaient également les possibles arrivées d’un coordinateur sportif et d’un dirigeant pour superviser la cellule de recrutement. Et tant pis pour les éventuelles réticences du président Jean-Michel Aulas.

La preuve, John Textor a rappelé ses intentions dimanche soir, en marge du match perdu face à l’Olympique de Marseille. « On a tous les jours de grandes décisions à prendre avec un tel club, a confié l’Américain sur Prime Video. Les supporters veulent voir une équipe plus agressive, qui donne tout sur le terrain. Jean-Michel manage ses équipes, moi je suis là pour poser des questions, obtenir des réponses, avoir les meilleurs joueurs sur le terrain. »

Vers un effectif plus expérimenté

« La définition de la folie, c’est de toujours faire la même chose et d’espérer des résultats différents, a ajouté l’actionnaire majoritaire de l’Olympique Lyonnais. Nous voulons de meilleurs résultats, donc on doit faire les choses différemment, et ça commence maintenant. Je suis un acteur du changement et je vais pousser pour des changements. » Dans le cadre de cette révolution, la composition de l’effectif sera sans doute moins basée sur le centre de formation.

« On a une équipe jeune et notre académie est l’une des meilleures au monde, si ce n’est la meilleure. D’une manière ou d’une autre, nous devons apporter l’expérience de joueurs qui savent comment gagner. J’aime l’idée que cette équipe soit le reflet de la formation lyonnaise, de l’identité du club, mais nous devons mettre des gagnants sur le terrain », a annoncé John Textor, prêt à modifier la politique du club rhodanien.