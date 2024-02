OL ‍: C'est l'heure pour cette recrue, test XXL face à Nice

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Pour la réception de Nice, Pierre Sage va une nouvelle fois devoir changer sa défense centrale. Adryelson est pressenti pour être titulaire, après des débuts peu rassurants avec l'OL en Coupe de France.

Pierre Sage ne peut plus s’en plaindre, il a désormais du choix à tous les postes. Et notamment en défense centrale, où il peut changer sa charnière à volonté. Surtout depuis que Corentin Tolisso a rendu service à ce poste dernièrement. Mais le champion du monde 2018 est blessé et absent pour la rencontre de ce vendredi soir face à Nice, alors que Jake O’Brien sera suspendu. Résultat, pour accompagner Duje Caleta-Car, l’entraîneur lyonnais a encore quatre possibilités. Dejan Lovren semble toutefois hors du coup et Sinaly Diomandé en retrait dans la hiérarchie. Le choix se fera donc entre Clinton Mata, qui a déjà dépanné avec succès dans l’axe, et Adryelson, arrivé de Botafogo et plus à l’aise dans une défense à 4. Malgré des débuts compliqués en Coupe de France, le Brésilien est pressenti pour être titulaire selon Le Progrès, qui voit Pierre Sage lui donner confiance sur 90 minutes pour ce gros match. Pas évident pour un joueur qui a joué 1 minute face au Havre, et 4 face à l'OM par la suite.

5 minutes de Ligue 1 dans les jambes

Un sacré pari qui ne rassure pas vraiment les supporters lyonnais, même si Duje Caleta-Car, le seul qui est assuré de débuter contre Nice ce vendredi soir, ne s’inquiète pas vraiment de ces changements réguliers. « Lors des entraînements, on change beaucoup de partenaires, donc on se comprend tous assez bien. On comprend le foot et on comprend ce que veut le coach. Ça ne change pas vraiment les choses pour moi », a livré le défenseur croate, qui sait que l’OL se donne aussi les moyens de trouver sa meilleure défense avec un tel effectif, et les renforts au mercato aident Pierre Sage à continuer de chercher l’association la plus efficace. A l’heure où la défense de l’OL est loin de ses meilleures années, le test face à Nice sera en tout cas intéressant à suivre. Tout cela alors qu’Adryelson, en cas de titularisation, se doit de rassurer les suiveurs du club rhodanien.