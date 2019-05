OL : Buteur en or, Lyon le veut encore et toujours !

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais a réussi, quoi que disent certains, une belle saison avec un excellent parcours européen, et une qualification pour la Ligue des champions, seules les coupes nationales ayant gâché la fête. Et au sein de l'effectif de l'OL, il y a un joueur qui s'est montré décisif lors des rencontres les plus importantes, c'est bien évidemment Maxwel Cornet. Auteur de trois buts contre Manchester City en C1, mais également du doublé à Marseille, l'attaquant international ivoirien a encore planté deux buts vendredi à Nîmes, même si l'enjeu était moindre.

Mais, à deux ans de la fin de son contrat, et un an après avoir failli quitter Lyon pour rejoindre la Bundesliga, l'avenir de Maxwel Cornet est encore au coeur des préoccupations. Cependant, avant de partir jouer la Coupe d'Afrique des Nations, l'attaquant a reçu un message direct de Jean-Michel Aulas. « Maxwel fait une fin de saison incroyable après être passé par des hauts et des bas. Il faudra discuter de son avenir avec le nouveau staff mais bien sûr, notre souhait, c’est de le conserver. Il a fait une fin de saison excellente après avoir été exceptionnel contre Manchester City en Ligue des champions. Une prolongation est à l’étude depuis quelques temps », a indiqué, dans les couloirs des Costières, le président de l'Olympique Lyonnais.