OL : Bruno Sylvinho coach de Lyon, c'est possible ?

Dans : OL, Ligue 1, Ligue des Champions.

Etincelant durant les deux premiers matchs de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais inquiète sérieusement depuis maintenant quatre matchs toutes compétitions confondues. Le fond de jeu est pauvre et Sylvinho semble dépourvu de solutions. Surtout, le coach de l’OL reste campé sur ses positions, en bridant clairement des latéraux privés de liberté offensive et en proposant un jeu bien trop statique. Journaliste à L’Equipe, Bilel Ghazi en vient presque à regretter Bruno Genesio. Précisément, il aimerait voir une fusion entre le style de l’ancien entraîneur des Gones et celui de Sylvinho…

« Entre l’OL trop déséquilibré de Genesio et celui trop restrictif, trop ronronnant de Sylvinho, une association entre les 2 pourrait peut-être offrir à Lyon un juste milieu. Plus sérieusement, confirmation que Lyon a gagné en assisse défensive ce qu’il a perdu en folie offensive… On s’ennuie plus cette année quand même. En tant que personne neutre, je trouve que c’était plus animé avec Genesio » a lâché le journaliste, avant de chambrer un brin Sylvinho. « J’aurais voulu voir Sylvinho tenter d’imposer ses consignes offensives restrictives à Mendy. Il aurait fini sur le banc ». On l’aura compris, l’ancien adjoint de Tite au Brésil a du boulot avant de convaincre les supporters et les observateurs de l’OL.