L'OL compte sur Matic pour régler un problème au mercato

L'OL a besoin d'un milieu de terrain au mercato hivernal. Les efforts des recruteurs lyonnais se concentrent sur Baptiste Santamaria. Mais, l'affaire n'est pas simple à conclure car le cas Nemanja Matic pourrait tout bouleverser.

Avec des recruteurs actifs depuis plusieurs semaines et 50 millions d'euros sur la table, l'OL a tout en main pour augmenter nettement le niveau de son équipe en 2024. 15e de Ligue 1, le club rhodanien mise tout sur le mercato hivernal pour sauver sa peau en L1 et atteindre un classement plus décent. Si tous les postes sont concernés, le milieu de terrain sera une priorité. Lent, peu technique, transpercé trop souvent par les équipes adverses, l'entrejeu lyonnais a été un vrai talon d'Achille depuis août. Pour compenser le manque de caractère de l'OL à ce poste, la grinta de Baptiste Santamaria est désirée. Le joueur de 28 ans manque de temps de jeu à Rennes et apparaît comme un transfert réaliste pour l'OL.

Un départ de Matic et tout changera pour Santamaria

La piste lyonnaise semble aussi séduisante pour Baptiste Santamaria. Un rôle de titulaire à Lyon surpasse celui de doublure à Rennes. Cependant, Foot Mercato met en lumière deux interrogations qui ont de quoi inquiéter l'OL. Tout d'abord, les Lyonnais doivent se battre avec deux concurrents sur le dossier Santamaria sans préciser qui ils sont, ni leur puissance de frappe. Ensuite, l'idée de voir Santamaria rester finalement à Rennes prend du poids chaque jour.

Dans un live sur Youtube, @footmercato explique que le contact est toujours présent entre l'OL et Baptiste Santamaria ! 🇨🇵



Trois autres clubs sont intéressés par le milieu du Stade Rennais qui pourrait rester en Bretagne en cas de départ de son concurrent Nemanja Matic 🤔 pic.twitter.com/wn6kaOh9jK — 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗕𝗔𝗖𝗞 (@GonebackOff) December 27, 2023

En effet, Nemanja Matic a récemment révélé ses envies de départ au mercato. Le départ du milieu serbe offrirait alors une place de titulaire à Santamaria du côté de Rennes. De quoi lui donner envie de rester, surtout avec un match contre le Milan AC en Ligue Europa dans le viseur. En plus, il serait difficile d'imaginer le Stade Rennais faire cadeau du joueur à l'OL dans ce contexte. Très avancé dans les discussions avec Santamaria, le club lyonnais doit donc prier que Matic change d'avis dans les prochains jours.