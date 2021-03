OL : Bruno Guimaraes vendu, Aulas pose les barbelés

Dans : OL.

Il y a tout juste un an, l’OL dépensait 20 ME pour recruter Bruno Guimaraes en provenance de l’Athletico Paranaense.

Dès ses premières apparitions en Ligue 1, le natif de Rio de Janeiro a ébloui les supporters de l’Olympique Lyonnais. Auteur d’un Final 8 consistant en Ligue des Champions aux côtés de Maxence Caqueret et d’Houssem Aouar, l’homme aux 31 matchs sous les couleurs de l'OL a peu à peu perdu sa place de titulaire. Cette saison, c’est clairement le milieu composé par Thiago Mendes, Lucas Paqueta et Houssem Aouar qui s’est imposé aux yeux de Rudi Garcia. Un déclassement que le Brésilien de 23 ans vit mal, d’autant plus que ses entrées en jeu sont souvent très appréciées par les supporters.

L'Atlético est intéressé, Lyon exige 40 ME

Il n’en fallait pas plus pour que la presse européenne s’emballe en évoquant un potentiel départ de Bruno Guimaraes lors du prochain mercato estival. A en croire les informations obtenues par Todo Fichajes, un géant d’Europe est prêt à récupérer le milieu de terrain de l’OL, il s’agit de l’Atlético de Madrid. L’entraîneur argentin Diego Simeone apprécierait tout particulièrement les capacités physiques de Bruno Guimaraes ainsi que sa faculté à relancer proprement et à contrer le pressing adverse. Également observé par l’Inter Milan, « BG » ne sera toutefois pas bradé par l’OL malgré la présence de très bons joueurs à son poste à Lyon. Et pour preuve, le média espagnol croit savoir que Jean-Michel Aulas et Juninho visent une énorme plus-value avec Bruno Guimaraes au mercato, le prix du Brésilien ayant été fixé à 40 ME cash. Une somme colossale que l’Atlético de Madrid ou encore l’Inter Milan auront bien du mal à sortir en cette période de crise sanitaire et financière. La tendance est donc clairement à ce que Guimaraes poursuive sa carrière à l’OL. Mais si un club le veut vraiment, un départ sera possible. A condition de casser sa tirelire…